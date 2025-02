Rapallo: Consiglio comunale sospeso per mancanza di numero legale

Dopo il primo argomento all’ordine del giorno, al Consiglio comunale Rapallo è mancato il numero legale per proseguire l’assemblea. Oltre l’assenza giustificata di tre consiglieri di maggioranza (Salvatore Alongi, Antonella Aonzo e Fabio Proietto) si sono allontanati dall’aula i consigliere d’opposizione presenti (Angiolani Annichiarico, Brigati e Carannante), Gaia Mainieri e Armando Ezio Capurro erano assenti. Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico ha quindi sospeso la seduta per venti minuti. Poi, poco prima delle 22, non raggiungendo il numero legale, la seduta è stata aggiornata.

Il primo punto all’ordine del giorno, votato da 4 consiglieri di minoranza e bocciato da otto colleghi della maggioranza, verteva su una mozione di sentimento presentata da Francesco Angiolani: chiedeva il riconoscimento dello stato palestinese.

