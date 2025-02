Rapallo: “Cultura al Golf”, dieci appuntamenti da non perdere

Dieci appuntamenti in una cornice prestigiosa come il Golf di Rapallo, per parlare di cultura a 360 gradi: dalla storia allo sport, dai libri gialli alla musica.

Per il secondo anno torna la manifestazione “Cultura al Golf”, quest’anno con il patrocinio del Comune di Rapallo. Le locandine sono state affisse in questi giorni, in giro per la città. La manifestazione è organizzata da un comitato di cui fanno parte Maria Bianca Barberis (in rappresentanza dell’Associazione culturale Parco delle Fontanine); Marinella Gagliardi Santi; il padrone di casa Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf Club; il direttore artistico Paolo Fizzarotti. Hanno dato supporto esterno Alba Zanini (dell’Associazione Kores) e il sindaco Elisabetta Ricci: entrambe l’anno scorso facevano parte dell’organizzazione, ma quest’anno hanno dovuto dare forfait per altri impegni.

Ci saranno 10 incontri, tra febbraio e giugno, con cadenza settimanale o quindicinale: inizio alle 18 e possibilità di prenotare un aperitivo (o una cena nella bella stagione).

» leggi tutto su www.levantenews.it