Rapallo: domenica 9, l’attesa fiera di San Sebastiano con circa 350 bancarelle

Domenica 9 febbraio si svolgerà a Rapallo la Fiera di San Sebastiano. Prevista per domenica 26 gennaio, è stata rinviata su richiesta degli ambulanti a causa delle previsioni meteo. Ora non è più tempo di rinvii e le circa 350 bancarelle previste (dipenderà anche dalle condizioni meteo) si snoderanno dal lungomare Vittorio Veneto (solo area pedonale lato mare), piazza IV Novembre, rotonda Marconi, via Gramsci, ponte Carristi, via Diaz, via Rosselli, piazza Cile, ponte Dall’Asta, via Torino, parcheggio Italo Primi. La tradizionale Fiera, che succede a quella di Sant’Antonio a Chiavari, è sempre molto attesa da un vasto numero di potenziali clienti che può trovarvi esposto di tutto e di più.

Subito dopo la Fiera, saranno riattivati i lavori al sottopassaggio ferroviario di via Rosselli per poterlo abbassare e renderlo agibile a bus a mezzi pesanti. Anche in questo caso la città non ha ben capito le ragioni della costosa interruzione (con riempimento dello scavo e asfaltatura) per farvi transitare una corsa podistica che avrebbe potuto avere un percorso alternativo e sistemare le bancarelle della fiera che, con la riapertura di via Assereto, avrebbero potuto trovare posto anche sul lato monte del lungomare.

