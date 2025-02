Recco: via del Pianello, approvato il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nell’ultima seduta, la Giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di via del Pianello, con un investimento complessivo di 245mila euro. “Il tratto che sarà interessato dall’intervento – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – presenta una rete di raccolta delle acque meteoriche inadeguata e insufficiente. Inoltre, l’impianto di illuminazione pubblica risulta obsoleto e necessita di interventi di ammodernamento mentre la mancanza di barriere di sicurezza compromette la sicurezza della strada. I lavori ci permettono di fornire risposte concrete ai nostri cittadini in termini di prevenzione e sicurezza del territorio”.

Il progetto, infatti, prevede la creazione di due aree di interscambio lungo il tracciato per eliminare situazioni di intralcio e pericolo alla viabilità. Saranno inoltre installate barriere di protezione lungo il ciglio a valle della carreggiata per garantire il transito veicolare in sicurezza. Le acque piovane saranno “disciplinate” tramite la realizzazione di un sistema di canalizzazione interrata, mentre per la pavimentazione della strada sarà utilizzato calcestruzzo drenante per migliorare la durabilità e la sicurezza del percorso. Con la sostituzione dei pali esistenti e lo spostamento di due elementi, è previsto il rifacimento dell’illuminazione pubblica. Il progetto risulta già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/27.

