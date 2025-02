“Riportiamo l’Umbertino al centro”, sabato gazebo del Partito Democratico in Piazza Brin

Sabato 8 febbraio dalle 10 alle 12 l’Unione comunale del PD, il Gruppo consiliare PD e il Circolo Centro Nord danno appuntamento in Piazza Brin con un gazebo per l’ascolto e la discussione con i cittadini, proseguendo così il percorso

avviato in questi mesi per riportare al centro del discorso pubblico le necessità del Quartiere Umbertino.

“Piazza Brin è uno dei cuori pulsanti della nostra città, ma da troppo tempo viene lasciata fuori dalle politiche di sviluppo dell’amministrazione comunale, con i problemi di abbandono, degrado e sicurezza che sono sotto gli occhi di tutti”, spiegano gli organizzatori. “Dopo l’incontro tenutosi presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, questa è un’altra tappa per essere sempre presenti al fianco dei residenti e di tutte le realtà che si impegnano nel quartiere, con un quadro articolato di proposte che possano rispondere alle diverse istanze fin qui emerse”.

