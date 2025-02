Valle Scrivia. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa dell’incendio che interessato una villetta in frazione Sementella, nel Comune di Savignone, in Valle Scrivia, nell’entroterra di Genova.

Le fiamme sono scaturite nel sottotetto, forse per il surriscaldamento di una canna fumaria, intorno alle 22 di mercoledì 5 febbraio e si sono propagate al resto dell’abitazione.

