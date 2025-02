Serata jazz al Terminus con il Marco Bartalini Quartet

Giovedì 6 febbraio alle ore 21 torna la musica dal vivo al Terminus Cafè di Via Paleocapa 7. Protagonista il quartetto del grande trombettista Marco Bartalini per una serata all’insegna del jazz nelle sue sonorità più rilassanti e di buon ascolto. Con lui, tre fantastici musicisti: Andrea Pellegrini al pianoforte, Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.

Già tromba solista della BargaJazz Orchestra, Bartalini ha al suo attivo collaborazioni importanti con il mondo del jazz e non solo.

Come per ogni serata di Live at Terminus, la consumazione minima prevista è di 15 euro. È gradita la prenotazione allo 0187 713210.

