Turismo congressuale, Liguria protagonista agli “Association Days Europe” per attrarre grandi eventi

Padova. Un settore in crescita, un’opportunità da cogliere, una sfida da vincere. La Liguria si presenta agli Association Days Europe di Padova, il principale evento italiano dedicato al mondo delle associazioni internazionali in cerca di location per i propri congressi, con un obiettivo chiaro: posizionarsi tra le destinazioni di riferimento per il “turismo business”.

Da oggi fino all’8 febbraio, la Regione sarà tra le protagoniste della manifestazione organizzata da EMI – Eureka MICE International presso Padova Congress, con un’attività di co-marketing in collaborazione con Meet In Liguria, per raccontare un territorio pronto ad accogliere convegni, meeting e grandi eventi, puntando su strutture moderne, un’offerta esclusiva e un contesto unico tra mare e cultura.

