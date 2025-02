Verso Torino-Genoa, Vieira ritrova Bani e rilancia Messias: “Sta bene, può dare tantissimo alla squadra”

Genova. Seconda trasferta consecutiva per il Genoa, che sabato andrà a Torino contro i granata. La sconfitta con la Fiorentina brucia un po’ per com’è maturata e per il buon secondo tempo dei rossoblù che hanno dimostrato di non essere una squadra facile da affrontare per nessuno. “Ci aspetta una partita complicata, difficile − dice Patrick Vieira in conferenza pre-gara − però siamo anche una squadra difficile contro cui giocare. Noi dobbiamo sempre avere questa concentrazione quando siamo sul campo, saremo pronti a fare la gara che che vogliamo fare”.

Proprio il risultato e i gol subiti a Firenze dimostrano che c’è ancora qualcosa da migliorare. “Meritavamo più − concorda Vieira − però siamo usciti da lì senza senza punti. Questo vuol dire che noi non possiamo abbassare la nostra concentrazione, non possiamo abbassare la nostra determinazione, perché il nostro obiettivo è di prendere punti, fare risultati e rimanere in Serie A. È vero che abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione, però abbiamo preso questi due gol che a me danno ancora fastidio, perché questa mancanza di concentrazione non ce la possiamo permettere”.

