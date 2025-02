Volontariato a Millesimo, scade il 28 febbraio il termine per aderire al baratto amministrativo

Millesimo. C’è tempo fino al 28 febbraio per aderire al “Baratto amministrativo”, ossia la misura compensativa messa a punto dalla giunta guidata dal sindaco Francesco Garofano che consiste nella possibilità di ottenere riduzioni su somme future dovute per tributi di competenza comunale (IMU – TARI – CUP), in cambio dello svolgimento di una prestazione occasionale di pubblica utilità, cioè facendo un’attività rivolta alla gestione dei beni pubblici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi allo 019.564007 int.7, all’indirizzo tributi@comune.millesimo.sv.it o presso l’ufficio al piano terreno del Palazzo Comunale.

