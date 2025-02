Assunzioni Oss, Fials: “Asl 5 si contraddice rispetto all’emendamento Rossomando. Auspichiamo l’intervento dell’assessore Nicolò”

Le questioni relative alle carenze di organico e alle assunzioni degli Oss – Operatori socio sanitari in Asl 5 continua a essere al centro del dibattito. Dopo aver più volte lanciato grida dall’allarme per la scarsissima disponibilità di Oss nei reparti degli ospedali della Spezia e Sarzana, la Fials denuncia l’inerzia dell’azienda sanitaria rispetto all’applicazione dell’emendamento Rossomando, che consentirebbe di attingere dalla graduatoria disponibile per rinforzare l’organico.

“L’unica volontà di fermarsi di fronte alla possibilità di attingere dalla graduatoria disponibile grazie all’emendamento Rossomando è stata espressa dall’azienda Asl 5 e in particolare dal suo direttore generale Paolo Cavagnaro, che si è premurato di far stilare un parere legale da parte dell’avvocato Luigi Cocchi. Questo parere fa da scudo rispetto alla necessità di procedere nell’assumere gli Oss che avevano prestato servizio negli ospedali spezzini durante il Covid”, spiegano Luciana Tartarelli e Alessandro Podestà della Fials spezzina.

La posizione del sindacato è chiara. “Come Fials, dal canto nostro, avevamo chiesto una controrelazione allo studio dell’avvocato Piera Sommovigo: un parere molto più articolato e approfondito, dal quale si evince che ci sono tutte le condizioni per applicare l’emendamento Rossomando per rinforzare l’organico Oss della Asl spezzina. Un documento rispetto al quale non abbiamo ricevuto nessun riscontro dall’azienda”.

