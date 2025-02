Batteria Valdilocchi sotto i ferri, visite guidate sospese fino al termine dei lavori

Sono iniziati gli interventi per il miglioramento della Batteria Valdilocchi, sito restaurato e reso fruibile grazie al progetto La Spezia Forte, promosso da Palazzo civico. I lavori, finanziati con circa 76mila euro e affidati all’Impresa Pasquali Srl, consistono nel ripristino e nel potenziamento del sistema di drenaggio, nella sistemazione del fondo stradale, nella pulizia e/o sostituzione delle canalette di scolo interrate, nella realizzazione di una recinzione in ferro e nell ‘installazione di un cancello in ferro.

“La Batteria Valdilocchi – commenta il sindaco Peracchini – rappresenta un importante patrimonio della città, su cui l’amministrazione ha investito per recuperarlo e restituirgli nuova vita. Questi interventi di miglioramento testimoniano l’attenzione costante verso la valorizzazione dei nostri progetti, dei nostri siti storici e della nostra memoria, attraverso una manutenzione continua che ne garantisce la fruibilità e il decoro per cittadini e turisti”.

