Brogi: “La richiesta di case popolari è elevatissima: occorre un piano nazionale straordinario. E bisogna lavorare contro la dipendenza dai social dei giovani”

L’emergenza abitativa, il disagio giovanile, il ruolo dell’istruzione e la tutela degli animali sono temi centrali nell’agenda dell’assessore comunale della Spezia, Lorenzo Brogi. Con deleghe che spaziano dalle Politiche sociali all’Istruzione, Brogi affronta quotidianamente questioni di forte impatto sulla vita dei cittadini, cercando di coniugare interventi immediati con una visione a lungo termine.

In particolare, nei giorni scorsi le commissioni prima e quarta hanno licenziato la pratica contenente le modifiche al regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari.

“La modifica dell’articolo 9 del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare introduce un ampliamento della rosa dei soggetti che possono accedere all’assegnazione d’urgenza di una casa da parte dei nostri uffici”.

In che modo si concretizza l’allargamento della platea?

“Si tratta di un ampliamento qualitativo perché avviene nel momento in cui viene certificata una precedente partecipazione del nucleo familiare alla ricerca di una soluzione abitativa da parte del servizio di mediazione alloggiativa del Comune. Di fatto andiamo a rispondere in maniera più puntale alle esigenze della cittadinanza, dando maggiore spazio a chi ha dimostrato di voler uscire da una situazione di difficoltà collaborando con i nostri assistenti sociali, a discapito di quanti, invece, pur essendo in condizione di permetterlo con le proprie risorse, si negano nel corso dei tentativi di ricerca di un appartamento, attendendo unicamente che si arrivi all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento, ovvero quello dell’assegnazione in emergenza.

Inoltre con la modifica che ci apprestiamo a portare in consiglio comunale, i nuclei familiari che partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto di aiuto e che si trovano in strutture alberghiere o extra alberghiere a carico del Comune potranno usufruire dell’assegnazione in emergenza riducendo così i costi a carico delle casse municipali e dando un alloggio più stabile e decoroso alle famiglie che ne avranno bisogno per un periodo di due anni, con la possibilità di prolungarlo di altri due”.

