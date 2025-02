Castello di Lerici, accessi in crescita. Nel 2024 sfiorata quota 20mila

Dai quasi 10mila ingressi del 2022 agli oltre 19.500 del 2024: ingressi quasi raddoppiati per il castello di Lerici negli ultimi anni. Numeri dei quali dà con soddisfazione illustrazione il Comune lericino, titolare del bene dal 2018, quando lo ha ufficialmente acquisito dal Demanio. Nel dettaglio, nel 2022 (anno ancora parzialmente caratterizzato dallo stato di emergenza Covid-19, cessato il 31 marzo) gli accessi alla struttura – gestita dalla Sviluppo turistico Lerici e anche sede espositiva – sono stati 9.857, maturati tra aprile e dicembre compresi e per oltre un quarto concentrati ad agosto; nel 2023 è stato possibile accedere al castello per tutto l’anno, con un computo finale di 13.027 ingressi: mese più gettonato aprile (oltre 2.200), mese dell’inaugurazione della mostra di Francesco Musante rimasta allestita fino a settembre. Quindi le 19.574 visite (in dieci mesi, visto che la parte iniziale dell’anno il castello è rimasto chiuso per lavori) del 2024 (più 50 per cento rispetto al 2023), anno caratterizzato dalla proposizione di numerose mostre: “Come una nave in cielo” di The Spezziner tra maggio e giugno, “Galleggia” di Diango Hernandez tra luglio e agosto, la mostra dedicata a Lord Byron tra settembre e ottobre, quella dedicata ai coralli di Casa Ascione, per il periodo delle festività natalizie. Tornando ai numeri, a guidare è stato il mese di aprile, con oltre 3mila accessi; tra 2.000 e 2.500 gli accessi dei mesi da maggio a settembre compresi; guardando poi al periodo di bassa stagione, il mese di dicembre ha fatto registrare 1.171 presenze, doppiando quasi il dicembre dell’anno precedente; mentre novembre ’24 ha quasi triplicato, con 926 accessi, i risultati messi a referto nel medesimo mese nel ’22 e nel ’23. Al castello di Lerici si accede con un biglietto intero da 6 euro (ridotto 3) ma l’ingresso è gratuito per residenti e altre categorie (a questo link il dettaglio su biglietti e orari).

