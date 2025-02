Chiavari: piazza Matteotti, incontro di Ascom e Civ con l’amministrazione comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“È stato un momento di dialogo e confronto aperto su diversi temi legati al mondo del commercio cittadino. L’obiettivo è quello di trovare soluzioni condivise per sostenere il comparto locale e per rendere Chiavari una città sempre più vivace e attrattiva – spiegano il sindaco, Federico Messuti, e l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Abbiamo ascoltato le istanze che Aldo Pessagno, per Ascom, e Giorgia Barbieri, per Civediamoincentro, ci hanno presentato in merito alla chiusura di piazza Matteotti. Sottoporremo alla Polizia Locale e alla maggioranza la loro richiesta, ovvero consentire il transito veicolare dall’incrocio di via Delpino-corso Garibaldi sino all’altezza del Cantero, con la possibilità di parcheggiare negli stalli presenti nell’area attigua al teatro. Capiamo le necessità degli esercenti, ma i lavori che stiamo eseguendo in piazza Matteotti sono fondamentali ad efficientare e migliorare i sottoservizi, aumentando così la sicurezza idraulica di tutta la zona compresa tra via Rivarola e piazza Verdi – proseguono – Abbiamo parlato anche di decoro e pulizia del centro storico. I due presidenti hanno chiesto da un lato una maggiore sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti in piazza Mazzini e, dall’altro, la possibilità di potenziare la raccolta, facendo coincidere il ritiro della plastica con quello della carta”.

