Comunali Genova, centrosinistra in ordine sparso: niente nome e niente tavolo di coalizione

Genova. La cronaca di giornata, per il centrosinistra alla spasmodica ricerca di una quadra sul candidato alle comunali di Genova, è un somma di avvenimenti – alcuni alla luce del sole, altri sotterranei – tra comunicati e post da una parte, riunioni, telefonate e chat dall’altra. Come sarebbe anche normale – nella trattativa politica – se non fosse che le manovre, al momento, non stanno portando ad alcunché.

E quindi, in ordine di tempo: dopo l’annuncio del dem Alessandro Terrile di ritirare la propria disponibilità “per generosità”, in tarda mattinata fa scalpore la proposta di candidatura di Rossella D’Acqui, presidente dell’associazione Linea Condivisa, per superare lo stallo in cui si trova il Partito Democratico.

» leggi tutto su www.genova24.it