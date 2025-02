Corradino alla Zangrillo e la conferma di Gazzoli, nel cda di FC32 il carismatico Charlie Stillitano

In punta di piedi per non toccare un meccanismo che funziona dentro e fuori dal campo. Così FC32 esordisce alla guida dello Spezia Calcio, terza squadra in ordine di tempo del costituendo network di club calcistici e di gran lunga quello dal peso specifico maggiore dopo Cobh Ramblers FC in Repubblica d’Irlanda e SKN St. Polten in Austria. Il gruppo vuole istituire una multi club ownerships, un sistema di pluriproprietà all’interno del quale creare “un ecosistema dinamico per lo sviluppo dei giocatori e la progressione delle loro carriere” acquisendo almeno altre quattro società. Sperando magari a giugno di avere già in portafoglio un club di massima serie in uno dei campionati più importanti al mondo.

Come fu per i Platek quando presero in mano lo Spezia impegnato nella missione salvezza in serie A nel 2021, anche in questo caso il primo consiglio di amministrazione vede conferme e aggiunte. Andrea Corradino torna presidente dopo quasi dieci anni, diventando trait-d’union delle ultime tre proprietà aquilotte da Volpi in poi. Per lui si prospetta un ruolo alla Zangrillo nel Genoa, sorta di garante locale dell’arrivo di un gruppo straniero con in più l’esperienza da consigliere e vicepresidente della Lega di serie B. Paul Francis, il fondatore di FC32, si garantisce la nomina a vicepresidente, ruolo che solitamente porta con sé un ampio spazio di manovra operativo, oltre che quello di ceo di FC32. E’ un segnale, visto che non aveva tenuto per sé ruoli diretti nei due club già acquisiti.

