Emergenze naturali e come affrontarle, torna alle Terrazze l’appuntamento in occasione della campagna “Io non rischio”

Torna alle Terrazze l’appuntamento in occasione della campagna nazionale “Io non rischio”. Una giornata dedicata alla sicurezza e all’educazione alle buone pratiche di protezione civile, organizzata insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia, A.Ge.Pro. Italia, Life on the Sea ONLUS, con il patrocinio del Comune della Spezia, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulle emergenze naturali, illustrando azioni concrete e comportamenti per affrontarle.

Domenica 9 febbraio, dalle 9.00, i volontari delle associazioni coinvolte saranno a disposizione dei visitatori delle Terrazze per dare informazioni e consigli utili ad affrontare situazioni di emergenza come terremoti, alluvioni, incendi boschivi, maremoti e rischio vulcanico.

“Abbiamo confermato il nostro impegno a sostegno della campagna Io non rischio – spiega Giuseppe Muni, direttore del centro commerciale Le Terrazze – perché nel momento del bisogno ciascuno di noi può essere di aiuto, per se stesso e per la comunità, soprattutto se siamo preparati ad agire con consapevolezza e con l’uso di corrette pratiche di protezione civile. Il valore aggiunto di questo progetto è la possibilità di avere i volontari di diverse associazioni del soccorso, ognuna delle quali impegnate quotidianamente con emergenze di varia natura, a disposizione dei visitatori per spiegare e dimostrare come comportarsi davanti ad un pericolo. Per questo voglio ringraziare tutti i promotori, i volontari e il Comune della Spezia che ha dato il suo patrocinio”.

