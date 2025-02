Fruit logistica, Liguria protagonista a Berlino alla più grande fiera della logistica e del commercio di frutta e verdura fresca

Berlino. Liguria protagonista a Fruit Logistica, la principale fiera della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresca che ha riunito alla Messe di Berlino oltre 2.500 espositori provenienti da 90 Paesi di tutto il mondo. Lo stand regionale, coordinato da Liguria International, sotto lo slogan “Liguria. The Fruitful Hub”, ha riproposto la formula già sperimentata con successo nelle scorse edizioni con la presenza delle due Autorità di Sistema Portuale e del Centro Agroalimentare di Genova.

“Anche quest’anno la Liguria ha fatto sistema e si è presentata compatta alla più grande fiera della frutta e della verdura fresca. Già oggi siamo la prima regione in Italia per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica Alessio Piana – L’obiettivo è quello di sfruttare occasioni come questa e quella di Fruit Attraction, che si terrà a Madrid a ottobre prossimo, per far crescere i traffici da e per i nostri porti”.

