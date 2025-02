Levanto: turismo inclusivo, in arrivo finanziamento ministeriale di 430mila euro

Dal Gruppo Lega Liguria – Salvini

Avanti con i progetti per un turismo sempre più accessibile e inclusivo in Liguria. Grazie all’iniziativa promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, anche di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, quattro Comuni capofila vincitori del bando nel nostro territorio, scelti da una specifica commissione regionale, potranno beneficiare di un finanziamento fino a 430mila euro ciascuno. Si tratta di Pietra Ligure, Comune capofila con partner Loano, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo e Anffass Onlus di Albenga come ente del Terzo settore, per il progetto ‘Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna’. Di Savona, Comune capofila con partner Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Stella e Laltromare Onlus Cooperativa Sociale, Bandiera Lilla Società Cooperativa Sociale, Dafne Società Cooperativa, Associazione Ceramisti di Albisola, per il progetto ‘Viaggi senza Barriere tra mare, ceramica e storia’. Di Alassio, Comune capofila con partner Albenga, Laigueglia, Garlenda, Villanova d’Albenga e Uildm Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare di Albenga, per il progetto ‘Baia del Sole accessibile’. Di Levanto, Comune capofila con partner Bonassola, Brugnato, Borghetto Vara, Carrodano e Amici di Cesare, Gisal e Cead, per il progetto ‘A.R.I.A. Accoglienza, Realtà, Inclusione, Accessibilità tra mare e fiume: un cammino da scoprire insieme’. Oltre a ringraziare il ministro Locatelli, faccio i complimenti alle amministrazioni dei nostri Comuni e alle associazioni sul territorio che hanno vinto il bando su turismo e disabilità, un tema per la Lega molto sensibile e importante per il quale sia a livello regionale e sia nazionale siamo sempre stati e continueremo a essere molto attenti e impegnati”.

