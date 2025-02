Liceo Scienze Applicate: all’istituto Falcone di Loano la chiave per il futuro scientifico e tecnologico

Se vuoi conoscere le materie scientifiche come chimica, fisica, scienze, informatica in maniera analitica ma con un approccio rivolto soprattutto verso le applicazioni più moderne in campo tecnologico, il liceo scientifico delle scienze applicate fa per te.

Tra le materie qualificanti del corso ci sono naturalmente matematica e fisica grazie alle quali si sviluppano ottime capacità di ragionamento e un metodo di indagine scientifica. Uno spazio molto importante e potenziato rispetto al liceo scientifico tradizionale è quello riservato allo studio delle scienze naturali: chimica, biologia e scienze della terra.

