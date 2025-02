Marina militare e Società Dante Alighieri celebrano la consegna della bandiera di combattimento alla nave militare intitolata al sommo poeta

Si è svolto presso il circolo ufficiali della Marina militare, con la presenza dell’ammiraglio Enrico Olivo, dell’assessore Giulio Guerri e di un numeroso pubblico, il Concerto della Bandiera, organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia in occasione del 112° anniversario della consegna della bandiera di combattimento alla regia nave che porta il nome del Sommo Poeta. L’artista della serata quest’anno è stato il giovane pianista Carlo Solinas, che ha eseguito brani di Chopin, Mascagni, Scriabin e Liszt. Dopo i saluti del presidente del Circolo Ufficiali C.V. Pierpaolo Daniele e l’introduzione del presidente della Società Dante Alighieri della Spezia Carlo Raggi, sono intervenuti l’ammiraglio Leonardo Merlini, Direttore del Museo Tecnico Navale, che ha illustrato le caratteristiche e le vicende della corazzata Dante Alighieri, e Daniele Olschki, amministratore della Casa Editrice Leo Olschki di Firenze, il quale ha presentato la storia della pregiatissima edizione illustrata della Divina Commedia del 1911, con il proemio di Gabriele D’Annunzio, che fu concepita in omaggio ai primi 50 anni del Regno d’Italia e di cui è stato esposto in sala un esemplare.

L’articolo Emergenze naturali e come affrontarle, torna alle Terrazze l’appuntamento in occasione della campagna “Io non rischio” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com