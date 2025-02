No vax in azione a Savona, imbrattati muri e auto di Asl2: “Tamponi uguale truffa”

Savona. Nella notte, scritte contro i medici e i vaccini sono apparse sui muri dell’Asl2 in via Collodi, a Savona, sia all’ingresso principale che nella zona di via Giusti. Colpite anche alcune auto aziendali, imbrattate con frasi come “fuck AG2024” (Agenda 2030, ndr) e un simbolo raffigurante una doppia W dentro un cerchio. Tra le scritte comparse sui muri anche messaggi come “Tamponi = truffa”.

Episodi simili si erano già verificati anche a Loano, dove nel 2021 erano state trovate alcune scritte contro il governo e i vaccini. I vandali avevano agito in piazza Cadorna e vicino all’ex convento di Sant’Agostino, lasciando frasi come “I vax uccidono” e “Governo nazista”, sempre accompagnate dal simbolo della doppia W.

» leggi tutto su www.ivg.it