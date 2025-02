Porto spezzino a Fruit Logistica: “In corso investimenti che porteranno significativo sviluppo anche su agroalimentare”

C’è anche la Liguria a Fruit Logistica, la principale fiera della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresche che ha riunito alla Messe di Berlino oltre 2.500 espositori provenienti da 90 Paesi di tutto il mondo. Lo stand regionale, coordinato da Liguria International, sotto lo slogan “Liguria. The Fruitful Hub”, ha riproposto la formula delle scorse edizioni con la presenza delle due Autorità di sistema portuale regionali e del Centro agroalimentare di Genova.

E se, si legge in una nota di Regione, “il sistema dei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado ha un ruolo chiave nella filiera dei prodotti deperibili per i mercati italiani e del Sud Europa, movimentando oltre 235.000 tonnellate di prodotti freschi in pallet e più di 100.000 container reefer”, anche il porto della Spezia “rappresenta da anni uno scalo di riferimento tra i porti contenitori gateway del Mediterraneo, con una quota di traffico nazionale pari al 18%. Lo scalo garantisce, con un totale 564 reefer plugs, un servizio diretto da e per le principali destinazioni internazionali”.

