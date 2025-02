Presidio in Piazza Mentana: “Rompiamo il silenzio sulle guerre dimenticate in Africa”

Dedicato all’Africa il 131° presidio “ Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace” della Rete spezzina pace e disarmo, organizzato per lunedì 10 febbraio alle ore 17 in Piazza Mentana alla Spezia. “Vogliamo rompere il silenzio sulle guerre dimenticate in Africa”, sottolineano gli attivisti spezzini, che guardano poi all’inasprimento del trentennale conflitto nella Repubblica democratica del Congo: “Una guerra che ha interessato poco o niente. Dietro la violenza si nascondono interessi economici enormi, legati allo sfruttamento delle risorse minerarie – affermano dalla Rete spezzina pace e disarmo -. L’immensa ricchezza mineraria del Congo è diventata la sua maledizione. In quel Paese, infatti, ci sono i minerali essenziali per l’high-tech come coltan (80% della produzione mondiale), il cobalto, il litio (e molti altri) che sono elementi fondamentali per i nostri telefonini, per le pile elettriche delle nostre auto etc.. Tutti questi minerali, frutto spesso del lavoro dei bambini, non passano per Kinshasa, la capitale del Congo, ma vengono trasferiti illegalmente in Uganda e in Rwanda, per entrare poi nel circuito internazionale. A guadagnarci sono soprattutto l’Occidente e le multinazionali, ma a perderci è il Congo, classificato come il terzo Paese più povero del mondo”.

La Rete spezzina fa menzione anche del comunicato stampa recentemente diffuso dalla rete “Insieme per la pace in Congo”, in cui attraverso il portavoce, l’ingegnere congolese John Mpaliza, spiegano dalla Rete pace e disarmo, “si condanna l’azione di guerra da parte delle milizie M23 (Mouvement du 23 Mars), Afc (Alliance du Fleuve Congo) e delle forze armate ruandesi (RDF). In 30 anni il conflitto ha causato 10 milioni di morti, milioni di eterni sfollati, miseria diffusa”; comunicato che fa anche urgentemente appello a Onu, Unione europea, comunità internazionale tutta e opinione pubblica indicando possibili iniziative.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com