Recco: crisi cardiocircolatoria, muore in piazzale Olimpia; effettuati altri 10 soccorsi

Alle 13 circa una persona è stata colta da una crisi cariocircolatoria in piazzale Europa a Recco; nonostante l’arrivo del medico del 118 e della Croce Verde di Camogli, il paziente è deceduto. Si tratta di uno dei tanti soccorsi effettuati questa mattina tra Recco e Camogli con un notevole sforzo delle pubbliche assistenze locali coadiuvate anche in un caso dalla Croce Rossa di Sori.

I volontari di Ruta sono intervenuti a Recco alle 9 circa ad un 80enne trasportato al pronto soccorso di Lavagna per una crisi respiratoria. Alle 9 circa la Croce Verde locale e i vigili del fuoco di Rapallo hanno effettuato un soccorso in un locale pubblico di via al Porto a Camogli, trasportando il paziente al pronto soccorso del San Martino.

