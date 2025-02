Recco. Ex area Iml: erbaccia, container, detriti

La vasta area dell’ex Industria Meccanica Ligure (Iml) rappresenta per Recco una zona importante. Diversi i progetti per “rapallizzarla” che non sono però stati attuati. Quale sarà il futuro? Dipenderà solo dalla propietà o anche dal Comune? Nessun incontro per saperne di più neppure da parte delle opposizioni o associazioni ambientaliste. Sappiamo cosa è ora l’area: un deposito di container (oltre a quelli utilizzati in ersdtate comer spogliatoti della grande Pro Recco), erbaccia e detriti. Una questione de sensibilità imporrebbe almeno di tenerla pulita e in ordine.

