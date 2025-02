Ristorazione e ospitalità, tutto ciò che è lavoro nel turismo spiegato agli studenti

Martedì 18 febbraio 2025 si terrà un evento dedicato alle opportunità e al futuro del settore turistico, con un focus particolare sul mondo della ristorazione, dell’ospitalità e delle dinamiche occupazionali. Una giornata di confronto tra esperti, professionisti e studenti per comprendere meglio le sfide e le soluzioni per chi vuole intraprendere una carriera in questo ambito. L’evento, voluto e organizzato in modo particolare dalla consulente del lavoro di Confcommercio Giorgia Caporilli, sarà suddiviso in due momenti distinti.

La mattina, presso l’auditorium dell’Istituto Cardarelli, saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero, dell’Istituto Cardarelli, del Ciofs, dell’Istituto Fossati ad avere l’opportunità di ascoltare interventi di esperti del settore e di incontrare gli imprenditori. Nel pomeriggio ci si sposterà presso la Confcommercio spezzina e si parlerà di contrattazione collettiva e di rapporto di lavoro negli alberghi e pubblici esercizi. La sala Barilli ospiterà infatti relatori e stand informativi per un momento di confronto più tecnico rivolto agli imprenditori, ai consulenti del lavoro e ai commercialisti. Non mancheranno interventi ed esperienze di etica del lavoro, curati da AIPEC, l’associazione di imprenditori per un’economia di comunione.

