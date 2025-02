Sgombero al Metropark di Sarzana, Comune offre assistenza alle persone senza fissa dimora

Questa mattina sono state sgomberate le persone che da tempo vivevano in giacigli di fortuna nei pressi del Metropark adiacente alla stazione ferroviaria di Sarzana. L’intervento, che si è svolto senza tensioni, è stato condotto congiuntamente da Polizia di Stato e Polizia Locale di Sarzana a pochi giorni dal Comitato per l’ordine e la sicurezza che si era tenuto nella sala consiliare di Palazzo Roderio. Il Comune, come già avvenuto in passato, ha messo a disposizione i servizi sociali offrendosi di prendere in carico le persone che ne faranno richiesta dando loro tutta l’assistenza necessaria. “Ringrazio Prefettura e Questura – sottolinea l’assessore alla sicurezza Stefano Torri – che hanno dimostrato sensibilità di fronte al problema e alla situazione di disagio di queste persone alle quali più volte abbiamo offerto aiuto e soluzioni alternative anche grazie al supporto di Don Palei e Caritas che si sono sempre adoperati per sostenere queste persone”. Nelle ultime settimane anche molti abitanti, con la dovuta discrezione, si erano adoperate per fornire loro cibo e libri, ma soprattutto capi di abbigliamento e coperte per affrontare le temperature più rigide.

L’articolo Stagione turistica a un passo ma con pochi lavoratori, le associazioni di categoria: “Mancano giovani che vanno intercettati a partire dalle scuole” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com