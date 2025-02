Spezia Women impegnata a Sesto San Giovanni

Terza giornata di ritorno per il campionato di Serie C Nazionale e per lo Spezia Women sfida quasi decisiva a Sesto San Giovanni contro la seconda in classifica Pro Sesto. Uscire imbattuti o ancor meglio con ilo bottino pieno significherebbe dare una spallata decisiva al campionato. Per la delicata sfida chiamato alla direzione l’esperto signor Marco Cazzavillan di Vicenza con Assistenti Emanuele Donati e Niccolò Besseghini di Cinisello Balsamo. Il via al Sussidiario di Sesto San Giovanni alle 14,30.

Convocate per la delicata partita : Portieri : Sensi e Pucitta, Difensori : Barraza, Lehmann, Fuggle, Monetini, Duce, Lombardo e Pozzi, Centrocampisti : Dehima, Manea, Ciccarelli, Del Freo , Dezotti, Lovecchio, Attaccanti : Buono, Codecà, Parodi e Vacchino. In preallarme Passalacqua, Sansevieri e la nuova arrivata Adami.

Con il mister Salterio i vice Innocenti, Erbetta, il preparatore portieri Aliboni, il Fisio terapista Ferdani, la TM Alberti e la responsabile Social Maarouf. Guida il gruppo il responsabile Area Tecnica Roberto Morbioni

Le altre partite in programma : Baiardo- Formello, Pietrsanata- Ivrea , Bellinzago- Meda , Sedriano – Tharros, Lesmo- Azalee e Torres- Moncalieri

Inizia il girone di ritorno e le aquilotte di Erbetta e Innocenti fanno visita al Genova Calcio, squadra molto attrezzata e favorita per la vittoria finale del campionato Juniores. Si gioca al campo Sportivo Cige – De Martini di Genova con inizio alle 14.30. Direzione affidata al Signor Andrea Carpena di Genova

Le convocate : Abdelaziz, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci. Falchetto, Iacopetti, Piazza, Polito, Purghel, Romualdi, Sami e Trentini. Dalla prima squadra aggregate Passalacqua, Sansevieri e Vacchino. Con i mister guida la carovana il Responsabile Area Tecnica Morbioni, i Dirigenti Noemi Arzà e Marco Zanotti.

Le altre partite in programma : Baiardo- Praese, Entella- Superba, Genoa- Sestri Levante e Matuziana Sanremo- Vallescrivia

La classifica delle prime posizioni vede Genoa CFC con 25 Punti, ASD Spezia 24 e Genova Calcio con 19. Tutte le squadre hanno disputato 9 partite.

