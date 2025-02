Stagione turistica a un passo ma con pochi lavoratori, le associazioni di categoria: “Mancano giovani che vanno intercettati a partire dalle scuole”

Il conto alla rovescia verso la stagione turistica è già partito. Mentre le istituzioni si preparano a presentare al prestigioso salone del turismo della Bit di Milano le eccellenze delle esperienze turistiche possibili alla Spezia e provincia, tantissime aziende sono alle prese con una questione ormai datata ma sempre attuale: la mancanza di persone da inserire nelle proprie realtà. Le difficoltà erano già nell’aria e si sono confermate con il breve focus portato avanti in questi giorni da Città della Spezia: dapprima con i sindacati che hanno confermato il problema del “peso” delle buste paga dei lavoratori e le strategie messe in campo con il recente rinnovo del patto del turismo, poi con le proposte di lavoro nel turismo ma anche in quelle realtà ad esso collegate.

A chiudere il cerchio, per il momento, sono le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio della Spezia. Tra gli spunti emerge che ad esempio: non si trovano lavoratori chiamati a prestare servizio nelle ore notturne: portieri, panificatori, pasticceri e tassisti. Figure professionali che servono tutto l’anno ma che con la concomitanza della stagione estiva sostengono il turismo stesso: un più forte servizio di trasporto e accoglienza per un albergo, oppure, una fragranza unica e avvolgente di una mano esperta di arte bianca che rafforza un’offerta oppure un’esperienza. Esistono battaglioni di content creator che consigliano località turistiche per apprezzare prodotti gastronomici.

