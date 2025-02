Sturla, tamponamento tra bus e moto: centauro in codice rosso, feriti tre passeggeri del mezzo pubblico

Genova. Brutto incidente questa mattina poco dopo le 7.30 in via Sturla, a pochi metri dalla intersezione con via Isonzo, dove un autobus e una moto si scontrati violentemente nei pressi dell’incrocio.

Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo ventenne, che ha riportato diversi traumi tra cui la rottura di una gamba. E’ stato portato in codice rosso al San Martino di Genova. Feriti anche diversi passeggeri dell’autobus – della linea 45 – di cui almeno quattro hanno ricevuto cure mediche e tre di loro sono stati portati al pronto soccorso.

