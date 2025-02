Turismo: alla Bit 2025 la Liguria si racconta tra meraviglie, esperienze e sapori

Milano. Un’immersione totale nel fascino della Liguria, tra paesaggi, sapori e suggestioni che raccontano una terra dalle mille sfaccettature. Alla BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Liguria si presenta con uno stand di 330 mq che è un’esperienza tutta da vivere, un viaggio tra le icone e i colori che rendono unico il nostro territorio, anche grazie alla presenza di 23 operatori, rappresentativi dell’intera offerta turistica ligure.

Dal 9 all’11 febbraio, presso la Fiera Milano Rho, la BIT sarà la vetrina privilegiata per mostrare al pubblico e ai buyer del settore le infinite opportunità che la nostra regione può offrire. Il concept dello stand della Liguria prende forma in uno spazio dal forte impatto visivo, dove ogni visitatore potrà immergersi in un mondo fatto di mare e montagna, di cultura e sapori, di sport e relax.

