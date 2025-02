Uilca Liguria: “Contrazione sportelli bancari sta marginalizzando ulteriormente territori già penalizzati”

“Osserviamo con forte preoccupazione l’accelerazione del processo di aggregazione nel settore creditizio italiano. Le nuove operazioni di fusione e acquisizione stanno producendo effetti di marcata riduzione della rete sportellare specialmente nelle aree periferiche e nei comuni più piccoli. La nostra regione, che registra l’età media più elevata a livello nazionale e un sistema produttivo basato sulle Pmi, sta subendo l’impatto di queste trasformazioni”. Si apre così una nota diffusa da Uilca Liguria.

“La progressiva scomparsa degli sportelli bancari dai nostri territori – si legge ancora – rappresenta una questione di rilevanza strategica che va ben oltre gli aspetti occupazionali, configurandosi come una problematica strutturale con profonde implicazioni socioeconomiche. Gli istituti di credito costituiscono un presidio essenziale per la vitalità delle comunità locali, specialmente nelle aree periferiche, dove svolgono una funzione determinante non solo nell’erogazione dei servizi finanziari, ma anche nel contrasto all’economia sommersa e alle infiltrazioni criminali. La contrazione della rete degli sportelli sta marginalizzando ulteriormente territori già penalizzati, creando possibili condizioni per il proliferare di circuiti finanziari illegali”.

