Uscita di sicurezza del centro sportivo chiusa da tempo, opposizione chiede spiegazioni

I consiglieri di opposizione Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli hanno presentato un’interrogazione alla sindaca e all’assessore ai Lavori Pubblici riguardo alla prolungata chiusura dell’uscita di sicurezza del centro sportivo di Canale a Castelnuovo Magra. “La chiusura, causata dalla presenza di un albero pericolante – sostengono – ha creato una situazione di insicurezza per i frequentatori dell’impianto”. I consiglieri e denunciano l’inerzia dell’amministrazione comunale, che si è limitata a transennare l’area senza procedere agli interventi necessari. Chiedono quindi un’azione tempestiva per la rimozione dell’albero e la riapertura dell’accesso, garantendo così maggiore sicurezza per i cittadini.

