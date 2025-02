Varese ligure, problemi alla rete telefonica fissa. Rattone: “Inaccettabile, necessario intervento rapido e risolutivo”

Disservizi alla rete telefonica fissa a Varese ligure. “Da mesi la rete telefonica fissa in diverse zone del Comune presenta disservizi continui con la linea che funziona a intermittenza o risulta del tutto assente. Un problema grave che colpisce in particolare chi non dispone di un telefono cellulare, considerato che alcune aree del territorio non sono coperte dai gestori di telefonia mobile”, osservano da Palazzo civico.

“Non si riesce a capire il motivo di questi disservizi che perdurano da troppo tempo – dichiara in una nota il sindaco di Varese Ligure, Mauro Rattone –. I telefoni funzionano a singhiozzo: un giorno la linea c’è, il giorno dopo scompare, poi ritorna senza alcuna spiegazione. Un disagio che impatta soprattutto la popolazione più anziana e chi vive in zone isolate, dove il telefono fisso è l’unico mezzo di comunicazione disponibile. Abbiamo chiamato innumerevoli volte per chiedere verifiche e riparazioni ma i problemi persistono e non si vedono soluzioni definitive. È inaccettabile che, nel 2025, un territorio come il nostro debba subire questa precarietà nelle telecomunicazioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com