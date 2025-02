Allerta neve prolungata in Liguria, fino a 30 centimetri in entroterra: ecco le previsioni

Genova. Arpal ha prolungato l’allerta neve in Liguria, dove i fiocchi hanno iniziato a imbiancare l’entroterra e continueranno a cadere nelle prossime ore: sarà arancione fino alle 20.00 su tutti i bacini padani (valli Bormida, Orba, Stura, Scrivia, Trebbia, Aveto) e poi gialla fino a mezzanotte, gialla sui comuni interni dei bacini marittimi di Centro e Ponente (comprese quindi alta Val Polcevera e alta Val Bisagno) fino alle 21.00

Le nevicate più consistenti dalla Valle Scrivia alla parte orientale della Val Bormida, passando per i comuni della Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20-25 centimetri sopra i 600-700 metri e 5-8 centimetri a quote inferiori. Alle 11.00 sono stati misurati 25 centimetri a Urbe e sul Monte Settepani, entrambe in provincia di Savona, 7 centimetri a Campo Ligure nell’entroterra di Genova. Si segnala pioggia mista a neve anche nelle zone interne dei versanti marittimi e qualche spolverata anche sui monti alle spalle di Genova. Attenzione anche ai possibili fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e in alcune aree della Valle Scrivia.

