Allerta neve sul Centro-Ponente ligure prolungata a questa sera

La neve è arrivata nell’entroterra ligure, e continuerà a cadere nelle prossime ore in particolare sul centro-ponente: alle 11 misurati 25 cm a Urbe e sul Monte Settepani, entrambe in provincia di Savona, 7 cm a Campo Ligure (GE). Il Centro Meteo Arpal ha così aggiornata l’allerta NEVE per la giornata di sabato 8 febbraio: ARANCIONE fino alle 20 su D – E, poi GIALLA fino a mezzanotte; GIALLA sui COMUNI INTERNI di A – B fino alle 21. A essere interessati dalle nevicate ancora soprattutto il tratto ligure della A26 Prà-Gravellona, ma anche della A7 Ge-Bolzaneto-Milano e della A6 Savona-Torino. Attenzione a possibili isolati fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e Valle Scrivia.

Difficile che i fiocchi riescano ad arrivare fino al mare: allo sbocco delle valli del centro ponente potrebbero essere trascinati dal vento, ma è confermato lo scenario di ieri sfavorevole alla neve in costa. Il radar visualizzato sulla app METEO3 permette di riconoscere la tipologia di precipitazione in corso, distinguendola fra pioggia e neve. Confermate anche le cumulate di pioggia significative soprattutto a levante.

