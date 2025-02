Questa mattina si è svolto il 6 °congresso provinciale Aics La Spezia (Associazione Italiana Cultura e Sport) che ha visto la rielezione del Presidente uscente Monica Zampini e del comitato direttivo composto da: Andreani Sara , Crispino Lidia, Di Carlo Sara, Franco Atzei, Giorgio Brero, Maurizio Viaggi, Maria Grazie Confetti, Daniela Del Nevo, Mininno Michele . “Sono stati 4 anni difficili per il periodo Covid che ha messo lo sport a dura prova e per il grosso cambiamento nel nostro settore portato dalla nuova legge sullo sport. Siamo comunque ripartiti e siamo riusciti a lavorare poi ininterrottamente e a raggiungere molti obiettivi che ci eravamo prefissati. Campionati di pattinaggio, di calcio , di volley , corsi di ginnastica, corsi di primo soccorso , mental coach, educatore sportivo convenzioni con centri medici , servizio civile universale. Oggi ringrazio tutte le associazioni che sono intervenute e che hanno riposto di nuovo in me la loro fiducia per il prossimo quadriennio. Avanti a crescere sempre di piu’, siamo pronti a tutte le sfide che ci troveremo ad affrontare”.

L’articolo Associazione italiana cultura e sport: al congresso provinciale confermata Monica Zampini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com