Calcio/ Genoa, un altro passo verso la salvezza: 1-1 contro il Torino

Un Genoa opaco riesce comunque a strappare un punto contro il Torino. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-1 grazie alla rete di Pinamonti, che torna al gol dopo oltre due mesi. La squadra di Vieira fatica per gran parte del match, va sotto nel recupero del primo tempo a causa di un’autorete di Thorsby, ma nella ripresa trova il pari con una precisa conclusione del suo attaccante. Un pareggio che permette ai rossoblù di muovere la classifica e salire a 27 punti.

Nel Genoa si registra il ritorno di Badelj in cabina di regia, affiancato da Thorsby e Frendrup. In difesa, davanti a Leali, spazio a Sabelli, Matturro, Vasquez e Martin. In attacco Pinamonti è supportato da Miretti a sinistra e Vitinha sulla destra, preferito a Zanoli.

» leggi tutto su www.levantenews.it