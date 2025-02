Calcio/ Samp, Niang decide la sfida contro il Modena: seconda vittoria di fila

Con la vittoria per 1-0 contro il Modena, la Sampdoria ottiene la seconda vittoria consecutiva senza subire reti, consolidando il proprio trend positivo. Il gol di Niang, alla sua prima rete con la maglia blucerchiata, consente alla squadra di Semplici di salire a 28 punti, lasciando finalmente la zona bassa della classifica. Il tecnico ha schierato un undici rinnovato con Cragno in porta e Altare in difesa, ma anche qualche difficoltà con gli infortuni, che non hanno impedito alla Sampdoria di centrare il risultato.

La Sampdoria, reduce dalla vittoria con la Reggiana, scende in campo con Cragno tra i pali, mentre la difesa è affidata a Altare, chiamato a sostituire l’infortunato Bereszynski. Accanto a lui, Curto e Riccio completano il reparto difensivo. Il centrocampo è formato da Venuti, Yepes, Ricci e Beruatto, mentre in attacco Niang è supportato dalla coppia Sibilli-Oudin. Il Modena, invece, si presenta con una formazione offensiva ma non riesce a concretizzare le occasioni che ha creato durante il match.

