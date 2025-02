Comunali Genova, il centrosinistra in pausa di riflessione. Nuovi tentativi (a vuoto) per Pinotti

Genova. Ore di “decantazione” per il centrosinistra genovese dopo il caos scoppiato negli ultimi giorni sulla candidatura alle comunali di Genova. Un weekend che servirà a schiarirsi le idee per poi ripartire da zero (o quasi) con un lavoro che giocoforza dovrà vedere il Pd in cabina di regia. Anche se, giunti a questo punto, non è più scontato che l’aspirante sindaco debba arrivare dalle fila del partito, dopo il sostanziale fallimento delle trattative impostate a partire dalle tre opzioni messe sul tavolo: Alessandro Terrile, Federico Romeo e Armando Sanna.

Il tavolo di coalizione invocato da più parti non ha ancora una data di convocazione, ma appare un passaggio inevitabile nell’agenda dei prossimi giorni. Nel frattempo, però, c’è chi continua a operare nell’ombra per trovare alternative. E così i rumors di giornata raccontano di nuovi sondaggi per l’ex ministra Roberta Pinotti, che tuttavia avrebbe chiuso nuovamente la porta. Sempre in ambito riformista è tornato a rimbalzare – come ciclicamente accade – il nome di Annamaria Furlan, ex segretaria della Cisl, ad oggi però un’ipotesi piuttosto lontana. Così come il neodeputato Alberto Pandolfo, vociferato da qualche ora, che non sgomiterebbe per candidarsi ma difficilmente potrebbe negare a priori una disponibilità in caso di bisogno.

