La capolista Rainbow in casa dell’ultima

Teoricamente pochi o nessun problema per la capolista Rainbow Spezia che sabato 8/2, ore 17, fa visita allo Spzio Sport “fanalino di coda” nel Girone B della Serie D regionale ligure femminile di pallavolo; si gioca alla “Don Angelo Orengo” di Pontedecimo con arbitro Lucrezia Bozomo. Nella Rainbow in dubbio, causa influenza, la banda Glenda Annarelli e la centrale Karina Rossi (sempre fuori l’ala Sonia Perchiazzi…). Questi poi gli altri incontri in programma in quella che nel raggruppamento è la 14.a giornata: Cus Genova-Paladonbosco Ge, Normac G.-Cogovolley Tsunami, Scuola Pallavolo Carasco-Audax Quinto, Serteco School Genova-Colombiera Project Ameglia e Vdm Santo Stefano Magra-Volleyscrivia. (Nella foto Karina Rossi)

