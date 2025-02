Neirone: scherzi del freddo, canna fumaria a fuoco

Fa freddo, stufe e caminetti inghiottono combustibile, il calore che emanano è un toccasana. Parliamo in genere naturalmente, poichè sono ancora ignote le cause per cui questa sera a Neirone, in alta Fontanabuona, è bruciata una canna fumaria. Nessun intossicato, nessuno ferito, nessuna persona evacuata. I vigili del fuoco di Chiavari hanno raggiunto la località spegnendo il rogo e bonificando la zona tetto. Un intervento giudicato di “ordinaria amministrazione” che dovrebbe indurre chi usa caminetti, stue e in ca,èagna i vecchi “ronfò” dovrebbero verificare annualmente le canne fumarie e provvedere alla loro pulizia. Non è infrequente il caso di uccelli che nidificano nei comignoli, costruzioni abbandonate ma che posson limitare il buon funzionamento delle canne fumarie interessate.

