Neve, caduti fino a 25 centimetri su Urbe e sul Monte Settepani: prolungata l’allerta

Liguria. La neve è arrivata nell’entroterra ligure e continuerà a cadere nelle prossime ore in particolare sul centro-ponente: alle 11 sono stati misurati 25 centimetri a Urbe e sul Monte Settepani, entrambe in provincia di Savona, e 7 centimetri a Campo Ligure (Genova). Per questo motivo il Centro Meteo Arpal ha aggiornato l’allerta neve per la giornata di sabato 8 febbraio.

L’allerta sarà arancione fino alle 20 sulle zone D ed E, poi gialla fino a mezzanotte; sarà gialla sui comuni interni di A e B fino alle 21.

