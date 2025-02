Pallanuoto M/ Sconfitta che brucia al Lavagna, troppo statico all’attacco nel finale

Dall’ufficio stampa del Lavagna

Sconfitta che brucia per com’è maturata. In controllo per tre tempi il Lavagna cede il passo al Bogliasco a pochi secondi dalla fine. 8 a 7 il risultato finale per i biancoazzurri, bravi a non mollare mai. Il commento del tecnico Martini: Sono molto rammaricato per questa sconfitta, dovuta a un quarto tempo disastroso in cui abbiamo smesso di giocare come dovevamo, commettendo errori individuali sia in difesa che in attacco. Il Bogliasco ha saputo sfruttare le nostre insicurezze nell’ultimo periodo. Dispiace perché nei primi tre tempi abbiamo giocato come dovevamo. Nel finale, siamo stati troppo statici in attacco e non abbiamo reagito prontamente alla loro difesa a zona, mostrando eccessiva timidezza. Questa partita lascia un profondo rammarico, e durante la settimana lavoreremo intensamente sugli errori commessi.

