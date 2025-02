Preso a calci e morsi per un borsello in centro storico, arrestati due rapinatori

Genova. I carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno arrestato e portato in carcere due tunisini identificati come autori di una violenta rapina avvenuta lo scorso 4 gennaio ai danni di un 33enne in piazzetta Vittime di tutte le mafie, a pochi metri da via Prè. Insieme a loro c’era anche un complice, che però non ha a suo carico alcun provvedimento restrittivo.

L’episodio si era consumato nelle prime ore del mattino. Con la scusa di chiedergli una sigaretta, i tre si sono avvicinati e, approfittando della momentanea distrazione dell’uomo, si sono scagliati violentemente contro di lui: uno di loro gli ha sferrato un calcio alla gamba per farlo cadere a terra per poi mordergli una mano, senza gravi conseguenze, in modo da impedirgli di rialzarsi e reagire. Una volta atterrata la vittima, i malfattori sono riusciti a sfilargli il borsello ed asportarne il contenuto, un cellulare ed alcuni documenti personali, allontanandosi poco dopo nelle vie circostanti.

