Sampdoria, Semplici: “Partita affrontata nel migliore dei modi. Dopo mesi turbolenti ci voleva un momento di rilancio”

Genova. Due vittorie di fila. Non succedeva dal primo di aprile scorso. Nonostante la temperatura gelida del Ferraris la Sampdoria ha scaldato i suoi tifosi: “Li ringrazio per il grande apporto − dice Leonardo Semplici in conferenza stampa − durante la settimana ci eravamo preparati nella maniera giusta, sapevamo che questa partita poteva essere qualcosa di importante per il proseguio del nostro campionato, l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi, meritata, faccio i complimenti ai ragazzi e sono felice. Dopo questi mesi turbolenti ci voleva un momento di rilancio, aiuta a dare serenità”.

Veroli in panchina per scelta tecnica, Ricci in campo “perché si era allenato bene e si meritava questa opportunità” dice Semplici che conferma di essere un allenatore che dà possibilità chi sta meglio a seconda di come si comporta gli allenamenti. “Per me sono tutti titolari, poi vediamo in settimana chi scende in campo, non ho un 11 tipo ho una squadra tipo”.

