‘Santa’: eventi benefici, enti e club che friscono del ricavato

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Si è svolta stamattina, a Villa Durazzo, la consegna del ricavato di “Santa is coming to Santa” e “Solidarietà in Villa”, i due eventi di beneficenza organizzati da Progetto Santa Margherita Ligure srl in collaborazione col Comune a favore di Avis, Croce Verde, Croce Rossa il primo; dei sodalizi sportivi che hanno presentato espressa domanda di contributo per acquisto di materiale il secondo. Le associazioni destinatarie dei proventi sono: ACD San Lorenzo, Argus, Tennis Club, ACD Sammargheritese 1903, Tigullio Sport Team, Circolo Nautico, Winner Volley.

