Sestri – Pianese: incontro di calcio; bus, linee 798 e 742 modificate

Dall’ufficio stampa di Amt

In occasione dell’incontro di calcio Sestri Levante – Pianese, in programma domenica 9 febbraio alle ore 17:30 allo stadio Sivori, verrà chiusa via Bruno Primi a Sestri Levante, nel tratto compreso tra la rotonda all’intersezione con via per Santa Vittoria e la rimessa dell’AMT. Per tutta la giornata di domenica 9 febbraio i percorsi delle linee 742 e 798 saranno così modificati:

– Linea 798: i bus transitano, in entrambe le direzioni, in via Nazionale e via Bo, dove si rimettono sul regolare percorso;

– Linea 742: i bus in direzione Sestri FS transitano in via Nazionale; i bus in direzione di Riva Trigoso transitano in via Nazionale e via Pace nel Mondo.

